"Ми любимо Зінченка": реакція британських ЗМІ на сміливу гру українця у феєричному матчі Манчестер Сіті – Тоттенхем

Манчестер Сіті не зумів на власному полі обіграти Тоттенхем у матчі 2-го туру АПЛ. Олександр Зінченко провів черговий пристойний поєдинок, чим заслужив схвальні відгуки англійських ЗМІ.

Лондонський Тоттенхем стає все більш незручним суперником для команди Хосепа Гвардіоли. У минулому сезоні "шпори" вибили чинних чемпіонів Англії у плей-офф ЛЧ, однак програли "містянам" 4 останні зустрічі в АПЛ. Вчорашній поєдинок теж міг завершитись перемогою манкуніанців, але VAR знову прийшов на допомогу підопічним Маурісіо Почеттіно.

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У стартовому складі Манчестер Сіті на звітний поєдинок вже традиційно з'явився Олександр Зінченко. Українець провів усі 90 хвилин та навіть був близьким до того, щоб принести своїй команді перемогу. Загалом, лівий захисник "містян" був більше помітним біля воріт Тоттенхема. Саме цей факт, як і першу втрату очок Сіті з Олександром на полі, відзначає більшість британських видань у післяматчевих оцінках, де Зінченко переважно має найвищі бали серед захисників своєї команди (на рівні з Ніколасом Отаменді).

Авторитетний Sky Sports поставив українцеві оцінку 6 та акцентує увагу на тому, що в Зінченка було не дуже багато роботи в захисті: "Більше допомагав команді в атаці, ніж в обороні, перевіривши пильність Уго Льоріса".

Солідарні зі своїми колегами і в редакції Mirror: "Завдав кілька пристойних ударів з-за меж штрафного майданчика, які змусили понервувати голкіпера Тоттенхема.

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Manchester Evening news відзначає, що Сіссоко легко виграв дуель у лівого захисника Манчестер Сіті у першому таймі, однак Олександр значно допоміг "містянам" в атаці після перерви.

На думку Daily Express, Зінченко добре контролював лівий фланг, допоки на полі не з'явився Лукас Моура. Віддав забагато довгих передач, але успішно допомагав Стерлінгу в атаці.

Статистичний портал Squawka так оцінив дії українця: стійкий, але не вражаючий, як і увесь захист Ман Сіті. З усіх сил намагався стримати прудкого Лукаса Моуру після того, як бразилець вийшов на заміну.

Daily mail нагадує, що Зінченко регулярно почав грати лівого захисника лише під керівництвом Хосепа Гвардіоли, і виглядає на цій позиції все більш природно. Хоча до гри в захисті іноді ще виникають запитання.

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Видання The Times не втратило нагоди наголосити, що Ман Сіті вперше не зумів перемогти в матчі Прем'єр-ліги із Зінченком у складі. Поєдинок проти Тоттенхема став для українця 24-м в АПЛ.

Портал City Xtra не приховує свого здивування грою Олександра поблизу володінь суперника: "Ми любимо Зінченка, але навряд чи колись вважали його загрозою чужим воротам. Сьогодні він змусив Льоріса добряче попрацювати і, як і зазвичай, був надійним позаду".

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