Зінченко: Усі забудуть про 30 ударів по воротах Тоттенхема, запам'ятається лише результат

Захисник Манчестер Сіті Олександр Зінченко прокоментував результативну нічию у матчі 2-го туру АПЛ проти Тоттенхема (2:2).

"Я не можу описати відчуття від цієї нічиєї. Ми втратили 2 очки в цій грі. Думаю, гра була хороша, і ми мали велику кількість моментів, але двічі пропустили.

Манчестер Сіті – Тоттенхем – 2:2 – відео голів та огляд матчу

Усі забудуть про наші 30 ударів за матч, але пам'ятатимуть результат наприкінці гри. Нам потрібно вдосконалювати нашу гру. Наприкінці арбітри прийняли рішення не на нашу користь, але потрібно це прийняти, адже ми нічого не зможемо змінити", – розповів Зінченко в коментарі ManCity TV.

Нагадаємо, Манчестер Сіті та Тоттенхем не змогли виявити сильнішого, розписавши результативну нічию (2:2).

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