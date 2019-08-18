"Мы любим Зинченко": реакция британских СМИ на смелую игру украинца в феерическом матче Манчестер Сити – Тоттенхэм

Манчестер Сити не сумевший на своем поле обыграть Тоттенхэм в матче 2-го тура АПЛ. Александр Зинченко провел очередной приличный поединок, чем заслужил положительные отзывы английских СМИ.

Лондонский Тоттенхэм становится все более неудобным соперником для команды Хосепа Гвардиолы. В прошлом сезоне "шпоры" выбили действующих чемпионов Англии в плей-офф ЛЧ, однако проиграли "горожанам" 4 последние встречи в АПЛ. Вчерашний поединок тоже мог завершиться победой манкунианцев, но VAR снова пришел на помощь подопечным Почеттино.

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В стартовом составе Манчестер Сити на отчетный поединок уже традиционно появился Александр Зинченко. Украинец провел все 90 минут и даже был близок к тому, чтобы принести своей команде победу. В общем, левый защитник "горожан" был более заметным у ворот Тоттенхэма. Именно этот факт, как и первую потерю очков Сити с Александром на поле, отмечает большинство британских изданий в послематчевых оценках, где Зинченко преимущественно имеет самые высокие баллы среди защитников своей команды (на уровне с Николасом Отаменди).

Авторитетный Sky Sports поставил украинцу оценку 6 и акцентирует внимание на том, что у Зинченко было не очень много работы в защите: "Больше помогал команде в атаке, чем в обороне, проверив бдительность Уго Льориса".

Солидарны со своими коллегами и в редакции Mirror: "Нанес несколько приличных ударов из-за пределов штрафной, которые заставили понервничать голкипера Тоттенхэма.

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Manchester Evening news отмечает, что Сиссоко легко выиграл дуэль у левого защитника Манчестер Сити в первом тайме, однако Александр значительно помог "горожанам" в атаке после перерыва.

По мнению Daily Express, Зинченко хорошо контролировал левый фланг, пока на поле не появился Лукас Моура. Отдал много длинных передач, но успешно помогал Стерлингу в атаке.

Статистический портал Squawka так оценил действия украинца: устойчивый, но не впечатляющий, как и вся защита Манчестер Сити. Изо всех сил пытался сдержать прыткого Лукаса Моуру после того, как бразилец вышел на замену.

Daily mail напоминает, что Зинченко регулярно начал играть левого защитника только под руководством Хосепа Гвардиолы, и выглядит на этой позиции все более естественно. Хотя к игре в защите иногда еще возникают вопросы.

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Издание The Times не потеряло случая отметить, что Ман Сити впервые не сумел победить в матче Премьер-лиги с Зинченко в составе. Поединок против Тоттенхэма стал для украинца 24-м в АПЛ.

Портал City Xtra не скрывает своего удивления игрой Александра вблизи владений соперника: "Мы любим Зинченко, но вряд ли когда-то считали его угрозой чужим воротам. Сегодня он заставил Льориса изрядно потрудиться и, как обычно, был надежным позади".

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