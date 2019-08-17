Манчестер Сіті – Тоттенхем – 2:2 – відео голів та огляд матчу

Манчестер Сіті та Тоттенхем не змогли виявити сильнішого у матчі 2-го туру АПЛ. Дивіться відео голів та огляд матчу Манчестер Сіті – Тоттенхем.

Манчестер Сіті та Тоттенхем не змогли виявити сильнішого. Стерлінг відкрив рахунок на 20-ій хвилині, але Ламела вже через 3 хвилини зрівняв рахунок. Агуеро ще до перерви вивів "містян" вперед знову, але по перерві Моура врятував нічию для Тоттенхема. Манчестер Сіті міг вирвати перемогу, але гол Жезуса скасували після перегляду відеоповтору. Відзначимо, що Зінченко зазнав пошкодження в матчі, але зміг дограти зустріч до кінця.

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Таким чином, Манчестер Сіті набрав 4 очки та розташувався на 3-ій позиції, Тоттенхем з такою ж кількістю пунктів лишився п'ятим.