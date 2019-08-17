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Манчестер Сіті – Тоттенхем – 2:2 – відео голів та огляд матчу

22:07 678 Читать на русском
Манчестер Сіті – Тоттенхем – 2:2 – відео голів та огляд матчу
Манчестер Сіті – Тоттенхем – 2:2 – відео голів та огляд матчу / твіттер АПЛ

Манчестер Сіті та Тоттенхем не змогли виявити сильнішого у матчі 2-го туру АПЛ. Дивіться відео голів та огляд матчу Манчестер Сіті – Тоттенхем.

20’ Рахім Стерлінг
35’ Серхіо Агуеро
 
Ерік Ламела 23’
Лукас Моура 56’
20’ Рахім Стерлінг
23’ Ерік Ламела
35’ Серхіо Агуеро
56’ Лукас Моура

Манчестер Сіті та Тоттенхем не змогли виявити сильнішого. Стерлінг відкрив рахунок на 20-ій хвилині, але Ламела вже через 3 хвилини зрівняв рахунок. Агуеро ще до перерви вивів "містян" вперед знову, але по перерві Моура врятував нічию для Тоттенхема. Манчестер Сіті міг вирвати перемогу, але гол Жезуса скасували після перегляду відеоповтору. Відзначимо, що Зінченко зазнав пошкодження в матчі, але зміг дограти зустріч до кінця.

Манчестер Сіті драматично не дотиснув Тоттенхем через VAR – Зінченко двічі не зміг пробити чемпіона світу

Таким чином, Манчестер Сіті набрав 4 очки та розташувався на 3-ій позиції, Тоттенхем з такою ж кількістю пунктів лишився п'ятим.

blog_ava
Манчестер Сіті драматично не дотиснув Тоттенхем через VAR – Зінченко двічі не зміг пробити чемпіона світу
21:26
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