"Він на 100% надійний і відданий нам футболіст. У ньому немає сумнівів. З кожним днем його стан буде все кращим і кращим.

Збірна України прилетіла до Боснії на матч за Євро-2024 – Циганков продовжує відновлення від травми

Подивимося, чи буде він готовий зіграти за Україну в четвер, але ми були зобов'язані відпустити його зі збірною.

Ми всі знаємо про травму, яку він отримав проти Осасуни, а розтягнення зв'язок коліна – це дуже боляче. Протягом тижня він намагався працювати, щоб бути готовим до матчу з Хетафе, але йому було некомфортно. Зараз ми повинні побачити, як він почувається і як він тренується зі збірною України. Це вся інформація, що є на цей момент. Ми довіряємо Циганкову", – цитує Мічела AS.

Нагадаємо, нині Циганков перебуває у таборі національної збірної України, яка готується до дуелі з Боснією і Герцеговиною за вихід на Євро-2024. Віктор продовжує індивідуально відновлюватись від пошкодження.

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