Делегація збірної України вже у столиці Боснії і Герцеговини – Сараєві, де має зіграти поєдинок плей-офф відбору до Євро-2024.

Після завершення тренувальних зборів у Іспанії "синьо-жовті" вже прибули до Боснії і Герцеговини, де має відбутись півфінальний матч плей-офф відбору до Євро-2024, повідомляє Telegram-канал УАФ.

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На офіційному сайті УАФ повідомили про останній тренувальний день в Іспанії. У занятті взяли участь 27 із 28 викликаних гравців, а Віктор Циганков продовжує індивідуально відновлюватись від пошкодження зв'язки колінного суглоба.

Нагадаємо, дуель за вихід на Євро-2024 відбудеться в місті Зениця на стадіоні Біліно Поле у четвер, 21 березня, і стартує о 21:45 за київським часом. Переможець протистояння зустрінеться з тріумфатором пари Ізраїль – Ісландія у битві за путівку на чемпіонат Європи-2024, який відбудеться в Німеччині.

Боснія і Герцеговина – Україна: прогноз на матч плей-офф за Євро-2024