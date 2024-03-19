"Футбол 24" проаналізував виступи українців у Іспанії в останніх матчах Ла Ліги. Андрій Лунін несподівано зможе отримати ще один шанс у Реалі, Артем Довбик та Віктор Циганков "зрадили" Жирону, а Роман Яремчук знову не вражає у складі Валенсії.

Артем Довбик не відзначається результативними діями у складі Жирони вже протягом 7 матчів, через що був розкритикований іспанською пресою. При цьому Довбика звинуватили в тому, що він думками перебуває у збірній України перед важливими матчами за вихід на Євро-2024.

Циганков же пропустив останню гру жиронців через травму, але поїхав у розташування збірної України – це також дивує іспанських уболівальників та журналістів. Лунін, здавалося, найближчим часом має втратити місце в основі, чому мав посприяти неоднозначний матч проти Осасуни. Проте, нова травма Куртуа може зберегти українцеві місце в основі Реала. А Яремчук невпевнено зіграв проти Вільяреала, не завдавши жодного удару по воротах. Детальніше про все це дивіться на YouTube-каналі "Футбол 24".

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