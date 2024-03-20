"Он на 100% надежный и преданный нам футболист. В нем нет сомнений. С каждым днем его состояние будет все лучше и лучше.

Сборная Украины прилетела в Боснию на матч за Евро-2024 – Цыганков продолжает восстановление от травмы

Посмотрим, будет ли он готов сыграть за Украину в четверг, но мы были обязаны отпустить его со сборной.

Мы все знаем о травме, которую он получил против Осасуны, а растяжение связок колена – это очень больно. В течение недели он пытался работать, чтобы быть готовым к матчу с Хетафе, но ему было некомфортно. Сейчас мы должны увидеть, как он чувствует себя и как он тренируется со сборной Украины. Это вся информация, что есть на данный момент. Мы доверяем Цыганкову", – цитирует Мичела AS.

Напомним, сейчас Цыганков находится в лагере национальной сборной Украины, которая готовится к дуэли за выход на Евро-2024 против Боснии и Герцеговины. Виктор продолжает индивидуально восстанавливаться от повреждения.

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