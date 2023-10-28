"Є три очки у дуже складній ситуації, і ми лідери, але сезон дуже довгий для всіх. Треба боротися до кінця.

Неперевершений гол Беллінгема в Класіко у відеоогляді матчу Барселона – Реал – 1:2

Основний фактор – різниця в настрої команди у першому та у другому таймах. В першому таймі ми були слабкою, повільною і не дуже агресивною командою. У другому навпаки, більш агресивною та сильнішою. Іноді граєш не так, як хочеш. І в першому таймі ми були не на своєму рівні. На щастя, все змінилося і це дало нам шанс перемогти.

Модріч змінив динаміку, тому що з ним ми мали більше контролю над м'ячем, а Барса відступила під тиском. Тоді Джуд продемонстрував свою ефективність. Чудовий перший гол та розумний другий.

Сезон довгий для всіх команд. Барселона продовжує залишатися великою командою. Вони грають до кінця", – цитує наставника "вершкових" Marca.

Нагадаємо, що завдяки перемозі над каталонцями Реал очолив турнірну таблицю Ла Ліги з 28 балами. Барселона перебуває на третьому місці з 24 очками.

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