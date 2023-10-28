Реал обіграв Барселону в 11 турі Ла Ліги. Відео голів та огляд матчу дивіться на "Футбол24".

Каталонці вже на шостій хвилині матчу засмутили мадридців. Ілкай Ґюндоґан забив свій дебютний гол за Барселону. Підопічним Хаві тривалий час вдавалося втримувати переможний рахунок, але по перерві в гру повністю включився Джуд Беллінгем. Англієць спочатку зрівняв рахунок, забивши з-за меж штрафного майданчика, а в компенсований час вирвав перемогу для Реала.

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Наразі Реал очолює турнірну таблицю Ла Ліги, маючи 28 очок. Жирона набрала таку ж кількість балів, втім, поступається за додатковими показниками. Барселона перебуває на третій сходинці з 24 пунктами.