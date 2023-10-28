"Футбол 24" спільно з партнером HLIBNY DAR розповідає про матч туру в чемпіонаті Іспанії. Напрочуд скупий на моменти перший тайм видався. Матч, як і онлайн-трансляція Барселона – Реал Мадрид на "Футбол 24", стартував о 17:15. Гюндоган легко забив під Кепою після невдалої спроби Чуамені перервати пас і якогось незрозумілого підкату Алаби. Згодом Фермін спокійно пройшов лівим напівфлангом і бахнув під рукою конкурента Луніна (українець традиційно залишився у запасі) – стійка врятувала гостей. Ілкай взагалі лише на 35 хвилині вперше помилився у передачі, хоча після Іньїго Мартінеса саме колишній хавбек Ман Сіті був найбільш залученим до гри в пас.

Барселона – Реал: онлайн-трансляція Класіко – Лунін дізнався свою роль

На протилежній половині поля подій було ще менше. Розчинився Беллінгем, який феєрить у цьому сезоні проти слабших за класом та іменем команд. Вінісіус був настільки пасивним і помилковим у фінальній третині, що в голові складалося одне велике питання – чому нам не сказали, що це товариський матч, а бразилець думками десь настільки далеко, ніби йому просто байдуже на все?! Решту команди також не особливо помітно було. "Відзначився" хіба Чуамені, який захопив за шию суперника у штрафному "вершкових". Лише на планеті Прімера це не пенальті.

Penalti no pitado de Tchouameni sobre Araujo antes del final de la primera parte, increíble ‍?‍?‍? pic.twitter.com/jxmZ5bxrfd — ioqueseillo (@ioqueseillo) October 28, 2023

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На початку другого тайму Родріго надто егоїстично повівся і пробив з гострого кута замість віддати ліворуч. З тим же успіхом, що Карвахаль до перерви у схожому епізоді. Ледь не використали стандарт каталонці. Після удару Мартінеса стійка врятувала Мадрид, а на добиванні вже Кепа спромігся накрити спробу Араухо. Канселу кілька разів поспіль накручував усіх суперників на своєму шляху, але то офсайд і удар вище, то заграється ще один екс-манчестерець. Повертається Лєвандовскі. Виходить на заміну й інший ветеран Модріч. Форвард Хоселу міняє провального Родріго.

Весь матч враження, що Реалу заборонили пробивати з меж штрафного. Проте й так можна забити, якщо у твоїй команді Беллінгем. Джуд вальнув метрів із 30 без шансів для Тер Штегена, який перед тим потягнув дальню спробу Чуамені. А ось уже й Арахуо притримує руками, зриваючи спробу проходу Камавінга. Теж дуже схоже на пенальті. А вже в компенсований час Карвахаль подав з правого флангу, Модріч ледь помітно продовжив, а Беллінгем увірвався у воротарський і покотив поміж ніг Тер Штегену.

Barcelona 1 : 2 Real Madrid



Penbox shots: 8 - 5

Deep completions: 5 - 12

Buildup completion: 87.8% - 89.6%

PPDA: 10.5 - 8.3

High turnovers: 3 - 5 pic.twitter.com/E8xKtSs4kK — markstats bot (@markstatsbot) October 28, 2023

Реал продирається на 1 місце, посуваючи Жирону з Циганковим і Довбиком лише завдяки додатковим показникам (в обох команд по 28 очок). Барселона після Шахтаря в ЛЧ втрачає навіть нічию, відстаючи вже на 4 пункти. Атлетіко залишається тіньовим лідером з шансами набрати все ті ж 28 очок, якщо виграє свої 2 матчі в запасі.

Жирона на останніх хвилинах вирвала перемогу над Сельтою, повернувши лідерство – Довбик не вразив, Циганков повернувся