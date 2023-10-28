"Есть три очка в очень сложной ситуации, и мы лидеры, но сезон очень длинный для всех. Надо бороться до конца.

Непревзойденный гол Беллингема в Классико в видеообзоре матча Барселона – Реал – 1:2

Основной фактор – разница в настрое команды в первом и во втором таймах. В первом тайме мы были слабой, медленной и не очень агрессивной командой. Во втором наоборот, более агрессивной и сильной. Иногда играешь не так, как хочешь. И в первом тайме мы были не на своем уровне. К счастью, все изменилось и это дало нам шанс победить.

Модрич изменил динамику, потому что с ним мы имели больше контроля над мячом, а Барса отступила под давлением. Тогда Джуд продемонстрировал свою эффективность. Великолепный первый гол и умный второй.

Сезон длинный для всех команд. Барселона продолжает оставаться великой командой. Они играют до конца", – цитирует наставника "сливочных" Marca.

Напомним, что благодаря победе над каталонцами Реал возглавил турнирную таблицу Ла Лиги с 28 баллами. Барселона находится на третьем месте с 24 очками.

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