Нападник та капітан збірної Аргентини Ліонель Мессі висловився щодо інцидентів на трибунах під час матчу відбору до ЧС-2026 проти Бразилії (1:0).

"Ми бачили, як вони били людей. На трибунах були сім'ї гравців. Ти думаєш про сім'ю та людей, які насправді не знають, що відбувається, і тому ти більше зосереджений на цьому, ніж на грі, яка в цей момент є другорядною.

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Ми пішли з поля, тому що це був спосіб трохи заспокоїти все. Ми були там і знизу мало що могли зробити, і ми бачили, як поліція вдарила хлопця і відкинула його назад... Могло статися нещастя. Коли все трохи заспокоїлося, ми вирішили повернутися на поле", – цитує нападника La nacion.

Пізніше Мессі написав у своїх соцмережах: "Ця команда продовжує творити історію… Велика перемога на Маракані буде відзначена репресіями проти аргентинців знову в Бразилії. Це не можна терпіти, це божевілля, і ми маємо з цим покінчити зараз!"

Нагадаємо, що зустріч між Бразилією та Аргентиною почалася на пів години пізніше через безлад на трибунах. Поліція, щоб вгамувати фанатів, била їх палицями.

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