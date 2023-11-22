Нападающий и капитан сборной Аргентины Лионель Месси высказался относительно инцидентов на трибунах во время матча отбора к ЧМ-2026 против Бразилии (1:0).

"Мы видели, как они избивали людей. На трибунах были семьи игроков. Ты думаешь о семье и людях, которые на самом деле не знают, что происходит, и поэтому ты больше сосредоточен на этом, чем на игре, которая в этот момент является второстепенной.

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Мы ушли с поля, потому что это был способ немного успокоить все. Мы были там и снизу мало что могли сделать, и мы видели, как полиция ударила парня и отбросила его назад... Могло случиться несчастье. Когда все немного успокоилось, мы решили вернуться на поле", – цитирует нападающего La nacion.

Позже Месси написал в своих соцсетях: "Эта команда продолжает творить историю... Великая победа на Маракане будет отмечена репрессиями против аргентинцев снова в Бразилии. Это нельзя терпеть, это безумие, и мы должны с этим покончить сейчас!"

Напомним, что встреча между Бразилией и Аргентиной началась на полчаса позже из-за беспорядков на трибунах. Полиция, чтобы утихомирить фанатов, била их палками.

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