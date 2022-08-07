"Ми, ультрас футбольного клубу Десна, нещодавно дізнались, що один з екс-гравців нашої команди підписав контракт з футбольним клубом на Росії. А ще тижнем раніше стало відомо, що після бомбардувань нашого стадіону було знайдено кацапський паспорт цього виродка.

Вихованець Динамо підписав контракт з російським клубом – у нього ще й виявили паспорт окупантів

Ми заявляємо що докладемо всіх зусиль, щоб ця потвора на ім’я Олександр Масалов у майбутньому жодним чином не була причетна до футболу на будь-якому рівні в Україні. Нам навіть важко уявити, яким треба бути довбо***м, щоб після всіх руйнувань, яких зазнало наше рідне місто, наш стадіон, наш клуб – поїхати грати на Росії.

Нешановний ганд*н Масалов, ми спалюємо цей сральний папірець, який ти отримав у окупантів, хоч і знаємо, що жодної цінності він не має і ти без проблем вилижеш кілька рашистських дуп і отримаєш новий. Твій паспорт громадянина України, який ти зрадив, ми вирішили передати до СБУ. Нехай таким лайном, як ти, займаються спецслужби. А ми, у свою чергу, передаємо тобі полум’яний "привіт" – гори в пеклі, зрадник, разом зі своїм новим гівноклубом, разом зі своєю новою "батьківщиною", – заявили ультрас Десни у відеозверненні.

Нагадаємо, днями російська Уфа оголосила про підписання контракту з Олександром Масаловим, який ще минулого сезону виступав за Десну. Вже після його від'їзду на базі чернігівців було знайдено російський паспорт футболіста.

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