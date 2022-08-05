Сьогодні 162-й день повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Втім, є футболісти, для яких це нічого не означає. Одним із них є уродженець Севастополя Масалов, який став гравцем Уфи.

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Сьогодні сторони оголосили про підписання контракту, деталі якого залишаються невідомими. Олександр є вихованцем Динамо, але у Києві не закріпився. Опісля грав за молодіжку Шахтаря, Колос і молдовський Динамо-Авто. Минулий сезон Масалов провів у Десні – лише 6 поєдинків.

Варто зауважити, що нещодавно у 25-річного Масалова, який має досвід виступів за юнацькі збірні України, виявили паспорт країни-терористки. Його знайшли місцеві активісти та військові на стадіоні у Чернігові після обстрілів.

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