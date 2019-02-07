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Мхітарян повернувся на поле після важкого перелому

07:30 338 Читать на русском
Мхітарян повернувся на поле після важкого перелому
Генріх Мхітарян / Фото ФК Арсенал

Півзахисник лондонського Арсенала Генріх Мхітарян повністю відновився після важкої травми.

Генріх Мхітарян отримав перелом плесневої кістки на правій нозі наприкінці грудня 2018-го.

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30-річний хавбек завершив відновлення після травми та вже в понеділок, 4 лютого, з'явився на полі у складі Арсеналу U-23 в поєдинку проти молодіжки Вест Хема (3:0), повідомляє офіційний сайт клубу.

"Я повернувся та почав грати з командою U-23, і я дуже щасливий. Сподіваюся, що у мене більше не буде травм і я продовжу грати", – прокоментував своє повернення Мхітарян.

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Теги
Англія Генріх Мхітарян Генріх Мхітарян Арсенал Арсенал
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