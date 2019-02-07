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Мхитарян вернулся на поле после тяжелого перелома

07:30 22 Читати українською
Мхитарян вернулся на поле после тяжелого перелома
Генрих Мхитарян / Фото ФК Арсенал

Полузащитник лондонского Арсенала Генрих Мхитарян полностью восстановился после тяжелой травмы.

Генрих Мхитарян получил перелом плюсневой кости на правой ноге в конце декабря 2018.

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30-летний хавбек завершил восстановление после травмы и уже в понедельник, 4 февраля, появился на поле в составе Арсенала U-23 в поединке против молодежки Вест Хэма (3:0), сообщает официальный сайт клуба.

"Я вернулся и начал играть с командой U-23, и я очень счастлив. Надеюсь, что у меня больше не будет травм и я продолжу играть", – прокомментировал свое возвращение Мхитарян.

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Теги
Англия Генрих Мхитарян Генрих Мхитарян Арсенал Арсенал
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