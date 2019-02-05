Арсенал відкрив трансферні плани на літо – Емері отримає 45 млн євро на підсилення команди

Лондонський Арсенал планує значне підсилення команди у випадку непотрапляння у Лігу чемпіонів наступного сезону.

Якщо лондонський клуб не зможе пробитись у Лігу чемпіонів за підсумками поточного сезону, то керівництво "канонірів" виділить 45 млн євро на літні трансфери, повідомляє The Sun.

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Наставник Арсенала Унаї Емері має намір перебудувати команду, запросивши як мінімум п'ятьох футболістів – двох вінгерів, пару флангових захисників і центрального оборонця.

Під час зимового трансферного вікна лондонці орендували хавбека Барселони Деніса Суареса, якого зможуть потім викупити за 20,5 млн євро.

Після 25-ти турів АПЛ Арсенал посідає 6-ту сходинку в турнірній таблиці.

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