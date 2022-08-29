Інгулець набрав перше очко у новому сезоні УПЛ, зігравши внічию з Металістом в Ужгороді (1:1). Звіт читайте на "Футбол 24".

Матч Металіста й Інгульця в Ужгороді ще до стартового свистка міг подарувати публіці скандал, адже харківський клуб перебуває у таборі "відступників" від телепулу. Рух, Динамо і Зоря не впустили команду "Setanta Sports" на стадіони, транслюючи свої матчі на Ютуб та по "2+2" – втім, керівництво "жовто-синіх" пішло іншим шляхом. Трансляцію дозволили і "Setanta Sports", і "плюсам". Унікальний випадок.

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Uzgorod. Mecz Metalist- Ingulec. Znowu dwa wozy transmisyjne dwóch ekip telewizyjnych.



Na godzinę i 20 minut przed meczem wciąż nie ma pewności, kto pokaże mecz. pic.twitter.com/dOUl846jTD — BuckarooBanzai (@Buckarobanza) August 29, 2022

Від цього поєдинку не очікували феєрії, однак стартові хвилини дали надію на цікавий футбол. Інгулець міг відкривати рахунок вже на 3-й хвилині внаслідок вривання Блізніченка на лівий край штрафного та скидки на лінію під удар Саківу – Тарас пробив повз дальній кут.

Металіст відповів на 6-й, заробивши пенальті. Петровці самі подарували його: Кучеренко невдало розвернувся біля власних воріт, трішки відпустивши від себе м'яч і дозволивши Романюку відібрати його – при цьому захисник вдарив Юрія по нозі. Коркішко точним пострілом з "позначки" відкрив рахунок, забивши свій другий гол у сезоні!

Na dzień dobry, 7 minuta- karny dla Metalista i gospodarze prowadzą 1-0 pic.twitter.com/8EP5Cqg9nu — BuckarooBanzai (@Buckarobanza) August 29, 2022

На жаль, наступні 40 хвилин виявились саме такими, як і прогнозували. Команди створили всього один момент, та й той привіз голкіпер харків'ян Рибка – Олександр вибив м'яч в ноги Сіталу, той скинув на Одарюка, але подальший удар вияився неточним. Крім того, Сітало замикав подачу з кутового ударом в руки Рибці.

От, власне, і весь екшн. По такій спеці іншого футболу від Металіста й Інгульця очікувати було наївно. Телеглядачі та люди на стадіоні нудьгували, а гравці провели аж дві перерви на водопій. Відпочивати команди відправились за мінімальної переваги підопічних Олега Ратія.

Поки що головне питання по матчу Металіста - навіщо Коркішко гладив вухо Романюка? pic.twitter.com/oDEmz4S7eR — Майкл Сич (@totsamiymisha94) August 29, 2022

Не можна сказати, що другий тайм аж сильно відрізнявся від першого, але моментів трышечки побільшало. Так, на 55-й хвилині свіжий Козак пробив над поперечкою воріт Металіста після навісу з лівого флангу, а Танковський на 59-й відповів потужним дальнім пострілом – Паламарчук парирував.

На 61-й же хвилині Інгулець досить несподівано зрівняв рахунок зусиллями Клименка, якому дали завдати удар метрів 24-х – м'яч рикошетом від стійки залетів у сітку! 1:1.

Фото: твіттер BuckarooBanzai

Після забитого гола Інгулець почав діяти значно активніше. Ближче до кінця зустрічі петровці взагалі притиснули суперника, однак із завершальною фазою атак все було сумно. Біля воріт Рибки в цей період пригадуються тільки постріл Ковальова зі стандарту (голкіпер потягнув) та скидка вздовж лінії воротарського під замикання Смолякову – Артем розминувся з м'ячем.

На останніх же хвилинах підопічні Сергія Лавриненка могли й нічию втратити. Так на 89-й Ченбай зрізав простріл з правого флангу у власні ворота, влучивши у поперечку, а у компенсований час Металіст вискочив у контратаку 3-в-1 – в її завершенні Підлепенець опинився перед голкіпером і пробив низом. Паламарчук врятував Інгулець! Зрештою, фінальний свисток зафіксував результативну нічию.

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