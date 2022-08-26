"Комітет етики і чесної гри в особі Франческо Баранки ініціює і вже почав розслідування, яке стосується Євгена Краснікова.

Гендиректор Металіста – про відхід Краснікова і Кучера в СК Дніпро-1: "Люди не розуміють, у якій ми важкій ситуації"

Людини, є такі підозри, яка не до кінця пішла з Металіста і, по суті, якісь там функції виконує. Хоча вже отримала офіційну посаду в СК Дніпро-1. Там він спортдиректор, але продовжує курувати Металіст. І це одне зі свідчень того, що зараз Металіст слідом за СК Дніпро-1 відколюється від єдиного телепулу і йде на платформу "2+2", – сказав Ігор Бурбас у програмі "ЧИСТИЙ ПІДКАСТ".

Нагадаємо, завдяки переходу Краснікова в СК Дніпро-1 Металіст зміг продовжити існування (Олександр Ярославський різко скоротив фінансування клубу) – харків'яни отримали компенсацію за Олександра Кучера і віддали "спортклубівціям" частину своїх гравців в оренду.

СК Дніпро-1 не пройшов у Лігу Європи, зазнавши розгрому від АЕК Ларнаки – "спортклубівці" зіграють у Лізі конференцій