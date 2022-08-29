Матч Металлиста и Ингульца в Ужгороде ещё до стартового свистка мог подарить публике скандал, ведь харьковский клуб находится в лагере "отступников" от телепула. Рух, Динамо и Заря не впустили команду "Setanta Sports" на стадионы, транслируя свои матчи на Ютуб и по "2+2" – впрочем, руководство "жёлто-синих" пошло другим путём. Трансляцию разрешили и "Setanta Sports", и "плюсам". Уникальный случай.

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Uzgorod. Mecz Metalist- Ingulec. Znowu dwa wozy transmisyjne dwóch ekip telewizyjnych.



Na godzinę i 20 minut przed meczem wciąż nie ma pewności, kto pokaże mecz. pic.twitter.com/dOUl846jTD — BuckarooBanzai (@Buckarobanza) August 29, 2022

От этого поединка не ожидали феерии, однако стартовые минуты дали надежду на интересный футбол. Ингулец мог открывать счёт уже на 3-й минуте вследствие вбегания Близниченко на левый край штрафной и скидки на линию под удар Сакиву – Тарас пробил мимо дальнего угла.

Металлист ответил на 6-й, заработав пенальти. Петровцы сами подарили его: Кучеренко неудачно развернулся у собственных ворот, немного отпустив от себя мяч и позволив Романюку отобрать его – при этом защитник ударил Юрия по ноге. Коркишко точным выстрелом с "точки" открыл счет, забив свой второй гол в сезоне!

Na dzień dobry, 7 minuta- karny dla Metalista i gospodarze prowadzą 1-0 pic.twitter.com/8EP5Cqg9nu — BuckarooBanzai (@Buckarobanza) August 29, 2022

К сожалению, следующие 40 минут оказались именно такими, как и прогнозировали. За этот период команды создали всего один момент, да и тот привёз голкипер харьковчан Рыбка – Александр выбил мяч в ноги Ситало, тот сбросил на Одарюка, но его удар оказался неточным. Кроме того, Ситало замыкал подачу с углового ударом в руки Рыбке.

Вот, собственно, и весь экшн. По такой жаре другого футбола от Металлиста и Ингульца ожидать было наивно. Телезрители и люди на стадионе скучали, а игроки провели два перерыва на водопой. Отдыхать команды отправились при минимальном преимуществе подопечных Олега Ратия.

Поки що головне питання по матчу Металіста - навіщо Коркішко гладив вухо Романюка? pic.twitter.com/oDEmz4S7eR — Майкл Сич (@totsamiymisha94) August 29, 2022

Нельзя сказать, что второй тайм сильно отличался от первого, но моментов было чуть больше. Так, на 55-й минуте свежий Козак пробил над перекладиной ворот Металлиста после навеса с левого фланга, а Танковский на 59-й ответил мощным дальним выстрелом – Паламарчук парировал.

На 61-й минуте Ингулец довольно неожиданно сравнял счёт усилиями Клименко, которому дали нанести удар метров 24-х – мяч рикошетом от штанги залетел в сетку! 1:1.

Фото: твиттер BuckarooBanzai

После забитого гола Ингулец начал действовать гораздо активнее. Ближе к концовке встречи петровцы вообще прижали соперника, но с завершающей фазой всё было грустно. У ворот Рыбки в этот период вспоминаются только выстрел Ковалёва со стандарта (голкипер потащил) и скидка вдоль линии вратарской под замыкание Смолякову – Артём разминулся с мячом.

На последних же минутах подопечные Сергея Лавриненко могли и ничью упустить. Так, на 89-й Ченбай срезал прострел с правого фланга в свои ворота, попав в перекладину, а в компенсированное время Металлист выскочил в контратаку 3-в-1 – в её завершении Подлепенец оказался перед голкипером и пробил низом. Паламарчук спас Ингулец! В конце концов, финальный свисток зафиксировал результативную ничью.

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