Металіст програв аматорському клубу в контрольній зустрічі – 40-річний Пуканич показав майстер-клас харків'янам
17 липня 10:03 - Читать на русском
Харківський клуб зіграв спаринг з аматорським Севлюшем. Звіт про гру читайте на "Футбол 24".
Товариські матчі.
Севлюш – Металіст – 3:2
Голи: Реплюк, 47, Пуканич, 65, 90 – Чідомере, 29, 41
Металіст повів у першому таймі – Чідомере оформив дубль. Проте, Реплюк одразу по перерві відквитав один м'яч, а Пуканич на 65 та 90 хвилині приніс перемогу Севлюшу.
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Зазначимо, що Металіст проведе наступний сезон у Першій лізі. Стартовий матч відбудеться 28 липня, а суперником харків'ян стане Епіцентр.
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