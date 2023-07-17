Металлист проиграл любительскому клубу в контрольной встрече – 40-летний Пуканыч показал мастер-класс харьковчанам
17 июля 10:06 - Читати українською
Харьковский клуб сыграл спарринг с любительским Севлюшем. Отчет об игре читайте на "Футбол 24".
Товарищеские матчи.
Севлюш – Металлист – 3:2
Голы: Реплюк, 47, Пуканыч, 65, 90 – Чидомере, 29, 41
Металлист повел в первом тайме – Чидомере оформил дубль. Однако, Реплюк сразу после перерыва отквитал один мяч, а Пуканыч на 65 и 90 минуте принес победу Севлюшу.
Легионер Металлиста перешел в бразильскую Серию А
Отметим, что Металлист проведет следующий сезон в Первой лиге. Стартовый матч состоится 28 июля, а соперником харьковчан станет Эпицентр.
Минай сокрушил Кривбасс, Рух снова сыграл 2 матча, Колос обыграл ФСК Мариуполь: спарринги клубов УПЛ
Комментарии
0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter