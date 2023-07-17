Харьковский клуб сыграл спарринг с любительским Севлюшем. Отчет об игре читайте на "Футбол 24".

Товарищеские матчи.

Севлюш – Металлист – 3:2

Голы: Реплюк, 47, Пуканыч, 65, 90 – Чидомере, 29, 41

Металлист повел в первом тайме – Чидомере оформил дубль. Однако, Реплюк сразу после перерыва отквитал один мяч, а Пуканыч на 65 и 90 минуте принес победу Севлюшу.

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Отметим, что Металлист проведет следующий сезон в Первой лиге. Стартовый матч состоится 28 июля, а соперником харьковчан станет Эпицентр.

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