Півзахисник Металіста Паулінью Бойя продовжить кар'єру в Амеріка Мінейру, повідомляє офіційний сайт бразильського клубу.

СК Дніпро-1 продовжив оренду гравця Металіста, – ЗМІ

25-річний лівий вінгер виступатиме за "кроликів" на правах оренди. Угода буде чинна до 31 грудня 2023 року.

Нагадаємо, Бойя – вихованець Сан-Паулу. До переходу в Металіст встиг пограти за португальський Портімоненсе і бразильський Жувентуде. До харків'ян приєднався у січні 2022 року за 1,6 млн євро. Взяв участь у кількох спарингах, однак війна не дозволила бразильцю зіграти бодай одну офіційну секунду за харків'ян. З березня 2022-го виступав в орендах за Амеріка Мінейру та японський Кіото Санга.

Його контракт з Металістом чинний до 30 червня 2023 року. Transfermarkt оцінює гравця у 700 тисяч євро (після повернення з Японії подешевшав одразу на півмільйона).

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