Контрольні матчі.

Рух – Епіцентр – 0:0

Колос – ФСК Маріуполь – 2:0

Голи: Лучкевич, 23, Мякушко, 46

Кривбас – Минай – 1:4

Голи: Приходько, 50, (пен.) – Твердохліб, 19, Одарюк, 47, Голуб, 56, Гечев, 69

Рух – Прикарпаття – 3:1

Голи: Соломон-Отабор, 9, Притула, 35, Кітела, 37 – Геник, 14

Вилучення: Барчук, 33 (Прикарпаття)

Олександрія – Кремінь – 2:1

Голи: Кобзар, ?, Базаєв, ? – ?

Рух знову провів два поєдинки за один день. Спочатку львівський клуб розійшовся безгольовою нічиєю з Епіцентром, а пізніше в більшості переграв Прикарпаття. Рахунок відкрив Соломон-Отабор, але Геник дуже швидко вирівняв становище. Барчук залишив Прикарпаття в меншості, а Притула та Кітела ще до перерви встановили переможний рахунок.

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Колос переконливо обіграв ФСК Маріуполь. Лучкевич у першій половині забив перший м'яч у зустрічі, а Мякушко одразу по перерві подвоїв перевагу. Олександрія мінімально перемогла Кремінь завдяки голам Кобзара та Базаєва, а ім'я єдиного автора м'яча у складі Кременя не назвали.

Минай несподівано розгромив Кривбас. Твердохліб замкнув простріл з правого флангу в першому таймі та вивів закарпатський клуб вперед. По перерві Одарюк подвоїв перевагу, а Приходько одразу скоротив відставання ударом з позначки. Голуб та Гечев добили Кривбас.

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