Дніпряни вже готуються до відходу своєї зірки.

СК Дніпро-1 у разі продажу Артема Довбика хоче запросити на його позицію Матеуса Пейшото, повідомив журналіст Ігор Бурбас у програмі "ЧИСТИЙ ПІДКАСТ".

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26-річний бразилець, який належить Металісту, нині перебуває в оренді у Сеарі і згідно контракту виступатиме на батьківщині до кінця 2022 року. Проте "жовто-сині" готові достроково повернути Пейшото, аби відправити його в команду Олександра Кучера, під керівництвом якого він феєрив у харківському клубі.

Нагадаємо, Пейшото перейшов у Металіст влітку 2021 року і минулого сезону став найкращим бомбардиром Першої ліги, забивши 15 голів у 19 матчах. Довбик наразі є близьким до переходу в Салернітану.

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