Металіст отримав нових бенефіціарів після відходу Краснікова в СК Дніпро-1
10:20 - Читать на русском
Харківський клуб продовжує серйозну реорганізацію.
В керівництві Металіста відбулись масштабні зміни – клуб отримав нових бенефіціарів. Замість Євгена Краснікова, який також виконував роль віце-президента клубу, новими співвласниками стали Валерій Грига і Олександр Соболєв.
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За повідомленням сервісу YouControl, вони володіють рівними частками у харківському клубі – по 50%.
Нагадаємо, на початку серпня Грига став генеральним директором Металіста. Соболєв раніше працював начальником безпеки клубу.
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