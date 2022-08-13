В керівництві Металіста відбулись масштабні зміни – клуб отримав нових бенефіціарів. Замість Євгена Краснікова, який також виконував роль віце-президента клубу, новими співвласниками стали Валерій Грига і Олександр Соболєв.

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За повідомленням сервісу YouControl, вони володіють рівними частками у харківському клубі – по 50%.

Нагадаємо, на початку серпня Грига став генеральним директором Металіста. Соболєв раніше працював начальником безпеки клубу.

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