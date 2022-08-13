В руководстве Металлиста произошли масштабные изменения – клуб получил новых бенефициаров. Вместо Евгения Красникова, также выполнявшего роль вице-президента клуба, новыми совладельцами стали Валерий Грига и Александр Соболев.

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По сообщению сервиса YouControl, они владеют равными долями в харьковском клубе – по 50%.

Напомним, в начале августа Грига стал генеральным директором Металлиста. Соболев раньше работал начальником безопасности клуба.

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