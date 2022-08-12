Колишній віцепрезидент Металіста Євген Красніков повідомив, що клуб отримав перший транш від "спортклубівців" за свого екстренера. Про це інформує сайт "жовто-синіх".

СК Дніпро-1 офіційно обрав стадіон для проведення домашніх єврокубкових матчів.

За неофіційними даними, дніпряни загалом повинні перевести на рахунок харків'ян один мільйон доларів компенсації. Сам Красніков вже покинув свою посаду у Металісті й став спортивним директором СК Дніпро-1.

Зараз на підопічних Олександра Кучера очікує поєдинок плей-офф кваліфікації Ліги конференцій проти кіпрського АЕКа, матч відбудеться 18 серпня. Харків'яни ж чекають старту УПЛ, який запланований на 23 серпня.

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