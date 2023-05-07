Металіст виявився сильнішим за Львів у матчі 25-го туру УПЛ. Читайте звіт про гру Металіст – Львів на "Футбол 24".

У матчі 25-го туру УПЛ зійшлись команди, які посідають останні місця в чемпіонаті. Львів з 14 пунктами розташувався на самому дні, а Металіст передостанній з 20 балами. На старті гри команди показали, якою буде гра – мінімум моментів та креативу, але дуже багато боротьби, яка переходила в грубість.

Гравець Динамо змінює збірну – його новий тренер працював у Барселоні та Челсі

У першому таймі небезпечних моментів майже не виникало, а от на старті другого Металіст ледь не вийшов вперед. Прядун отримав передачу Багачанського в штрафному, обіграв Рибку, але вирішив віддати пас партнеру замість удару під гострим кутом. Захисники встигли випередити Багачанського.

Арбітр ігнорував падіння у штрафних майданчиках обох команд. Був момент і з влучанням у руку гравцю Львова, але дуже близька відстань до м'яча врятувала від 11-метрового.

На 79 хвилині Металіст зумів вийти вперед. Непогана контратака харків'ян, Картушов з правого флангу віддав у центр на Наумця, а той віддав ліворуч на Прядуна, який пробив Рибці поміж ніг. У Львова ж наприкінці гри були лише кволі спроби Бєляєва – жоден з них не був близьким до гола.

Прядун мав нагоду оформити дубль на останніх хвилинах, вискочивши віч-на-віч після передачі Наумця на хід, але нападник примудрився просто не влучити у площину. В підсумку, Металіст втримав переможний рахунок та перервав 17-матчеву серію без перемог в УПЛ.

"Це була ідеальна передача": 18-річний герой Олександрії – про футбол Ротаня, гол Реалу та повернення у Горлівку