Хавбек Динамо Джастін Лонвейк планує виступати у складі збірної Суринаму, яка готується до чималого підсилення.

Збірна Суринаму на своєму офіційному сайті повідомила про призначення Хенка тен Кате на посаду помічника головного тренера Арона Вінтера. Свого часу нідерландський тренер попрацював у Барселоні та Челсі (помічником Франка Райкарда та Авраама Гранта відповідно), а також очолював Аякс та цілу низку клубів з Близького сходу.

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Суринамська преса також повідомляє, що національна збірна може отримати солідне підсилення складу. За їхньою інформацією, Стефано Денсвіл, Дорасо Клас, Дайшон Редан, Вірджіл Місіджан та Джастін Лонвейк дуже близькі до приєднання до команди. Останній виступав за 4 юнацькі збірні Нідерландів різного віку. Для гравця київського клубу це шанс дебютувати в дорослому футболі за національну команду.

Додамо, що Лонвейк приєднався до Динамо влітку 2022 року, зіграв 31 поєдинок та відзначився 3 голами та 3 асистами.

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