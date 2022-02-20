Півзахисник Індепендьєнте Домінго Бланко може продовжити кар'єру у Металісті, повідомляє у своєму Твіттері журналіст TyC Sports Гастон Едул.

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Контракт 26-річного футболіста з аргентинськими "червоними дияволами" спливає 30 червня 2022 року і сторони не можуть домовитися про продовження угоди. На тлі цього харків'яни вже провели переговори з гравцем (бажаючи отримати його у статусі вільного агента).

Окрім того, представники Металіста повідомили Індепендьєнте, що прагнуть підписати Бланко і готові закрити питання щодо трансферу не чекаючи літа. Transfermarkt оцінює Домінго у 3 млн євро.

До слова, у поточному сезоні гравець провів за Індепендьєнте 44 матчі у всіх турнірах, в яких забив 1 гол та віддав 1 асист. Встиг Бланко дебютувати і за національну збірну Аргентини (у матчі проти Венесуели).

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