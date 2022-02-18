Ветеран і капітан Десни Єгор Картушов змінив УПЛ на Першу лігу. Тепер він виступатиме за харків'ян.

31-річний українець, який може зіграти і в обороні, і в півзахисті, приєднався до Металіста. Сторони вже підписали контракт, інформує офіційний сайт клубу.

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Спортивний директор "жовто-синіх" Папа Гуйє прокоментував трансфер Картушова: "Радий вітати новачка у нашому клубі. Знаємо Єгора як сильного гравця, ми давно стежили за його виступами. Він має великий досвід гри у Прем'єр-лізі та, безумовно, нам допоможе. Контракт підписаний на 2,5 роки. Сподіваємось на плідну співпрацю".

Сам Єгор приємно здивований переїзду у Харків: "Безумно радий, що приєднався до Металіста. Мене переповнюють емоції! Все вирішилося буквально сьогодні, все було досить швидко. Не було жодних непорозумінь, спокійно домовилися, я переїхав з одного готелю в інший. Сподіваюся, вже незабаром порадувати харківських уболівальників своєю грою".

Нагадаємо, Єгор Картушов є вихованцем Шахтаря, але за першу команду не грав. "Гірники" його віддавали в оренду в Зорю та Маріуполь. У 2012 році він приєднався до Десни, де встиг загалом провести 246 поєдинків і дослужитись до статусу капітана.

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