Металлист готовится подписать полузащитника сборной Аргентины
Харьковский клуб продолжает мониторить трансферный рынок Южной Америки.
Полузащитник Индепендьенте Доминго Бланко может продолжить карьеру в Металлисте, сообщает в своем Твиттере журналист TyC Sports Гастон Эдул.
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Контракт 26-летнего футболиста с аргентинскими "красными дьяволами" истекает 30 июня 2022 года и стороны не могут договориться о продлении соглашения. На фоне этого харьковчане уже провели переговоры с игроком (желая получить его в статусе свободного агента).
Кроме того, представители Металлиста сообщили Индепендьенте, что стремятся подписать Бланко и готовы закрыть вопрос по трансферу не дожидаясь лета. Transfermarkt оценивает Доминго в 3 млн евро.
К слову, в текущем сезоне игрок провел за Индепендьенте 44 матча во всех турнирах, в которых забил 1 гол и отдал 1 ассист. Успел Бланко дебютировать и за национальную сборную Аргентины (в матче против Венесуэлы).
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