Товариський матч

Металіст (Харків, Україна) – Нефтчі (Кочкор-Ата, Киргизія) – 3:0

Голи: Мурза, 33, Банада, 56 (пен.), Синчук, 68

Металіст оголосив про підписання капітана Десни

У черговому спарингу Металіст впевнено здолав киргизький Нефтчі. Відкрив рахунок в середині першого тайму Мурза: захисник суперника вирішив відпасувати на голкіпера, той намагався якнайшвидше вибити м'яч подалі, під пресингом влучив в українця і сфера закотилася у сітку.

По перерві Підлепенця у власному штрафному завалив захисник Нефтчі і Банада з пенальті подвоїв перевагу харків'ян. На екваторі другої сорокап'ятихвилинки Металіст забив втретє: навіс зі стандарту гості відбили, м'яч відлетів за лінію штрафного і на удар з льоту зважився 15-річний вихованець харків'ян Геннадій Синчук, який і встановив остаточний результат.

До слова, сьогодні, 19 лютого, Металіст проведе ще один спаринг – суперником стане Оболонь. Початок зустрічі о 16:30.

Розкішний гол і два асисти: 14-річний вихованець Металіста пофеєрив у матчі за першу команду