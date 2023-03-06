Металіст на своєму полі приймав у 16 турі Рух. Дивіться відеоогляд матчу на "Футбол 24".

Перший тайм почався з гострих моментів від команд. Обидві намагалися забити швидкий гол. Рахунок у матчі на 18 хвилині відкрив ефектним ударом Юрій Климчук. До перерви цифри на табло не змінилися. На початку другої половини гри Панасенко зрівняв рахунок. На 77 хвилині Карабін забив переможний гол львів'ян.

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Металіст в турнірній таблиці УПЛ посідає 8 місце, маючи у своєму активі 16 очок. Рух перебуває на 10 сходинці з 17 пунктами.

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