Металлист на своем поле принимал в 16 туре Рух. Смотрите видеообзор матча на "Футбол 24".

Первый тайм начался с острых моментов команд. Обе пытались забить быстрый гол. Счет в матче на 18-й минуте открыл эффектным ударом Юрий Климчук. До перерыва цифры на табло не изменились. В начале второй половины игры Панасенко сравнял счет. На 77-й минуте Карабин забил победный гол львовян.

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Металлист в турнирной таблице УПЛ занимает 8-е место, имея в своем активе 16 очков. Рух находится на 10 строчке с 17 пунктами.

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