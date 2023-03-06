Металлист – Рух – 1:2 – видео голов и обзор матча
6 марта 07:30 - Читати українською
Металлист на своем поле принимал в 16 туре Рух. Смотрите видеообзор матча на "Футбол 24".
Юрий Климчук 18’
Ярослав Карабин 77’
18’ Юрий Климчук
77’ Ярослав Карабин
Первый тайм начался с острых моментов команд. Обе пытались забить быстрый гол. Счет в матче на 18-й минуте открыл эффектным ударом Юрий Климчук. До перерыва цифры на табло не изменились. В начале второй половины игры Панасенко сравнял счет. На 77-й минуте Карабин забил победный гол львовян.
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Металлист в турнирной таблице УПЛ занимает 8-е место, имея в своем активе 16 очков. Рух находится на 10 строчке с 17 пунктами.
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