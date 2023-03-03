Маркевич назвав клуб УПЛ, який може вразити у другій частині чемпіонату
Відомий український тренер Мирон Маркевич поділився думками щодо клубу, який може стати відкриттям весняної частини УПЛ.
"На яку команду слід звернути увагу навесні? На Рух. Дуже важливо, щоб та молодь гармонійно інтегрувалася в основний склад. Якщо більшість з них не гратиме, толку ніякого не буде. Вони повинні бути в складі, щоб своєю грою довели, що вони можуть грати на тому рівні.
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З точки зору турнірної ситуації має вирішувати тренерський штаб, але хочеться, щоб ті пацани скорше подорослішали. Я покладаю надію на них", – зауважив Маркевич в інтерв'ю Українському футболу.
Додамо, що Рух посідає 12 місце в УПЛ за підсумками першої половини сезону, набравши 14 очок за 14 турів. Рух U-19 не зміг вийти в 1/4 Юнацької ліги УЄФА, мінімально поступившись Мілану.
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