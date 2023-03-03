"На яку команду слід звернути увагу навесні? На Рух. Дуже важливо, щоб та молодь гармонійно інтегрувалася в основний склад. Якщо більшість з них не гратиме, толку ніякого не буде. Вони повинні бути в складі, щоб своєю грою довели, що вони можуть грати на тому рівні.

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З точки зору турнірної ситуації має вирішувати тренерський штаб, але хочеться, щоб ті пацани скорше подорослішали. Я покладаю надію на них", – зауважив Маркевич в інтерв'ю Українському футболу.

Додамо, що Рух посідає 12 місце в УПЛ за підсумками першої половини сезону, набравши 14 очок за 14 турів. Рух U-19 не зміг вийти в 1/4 Юнацької ліги УЄФА, мінімально поступившись Мілану.

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