Головний тренер Металіста 1925 Валерій Кривенцов впевнений, що у команди є все для виходу у найвищий дивізіон.

"У нас у команді зараз дуже гарний мікроклімат, ми планомірно робимо все, щоб стати ще сильнішими. Це стосується всього клубу, не тільки на футбольному полі, адже є багато людей, які займаються забезпеченням команди та всім іншим.

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Вони роблять все, щоб стати сильнішими на всіх рівнях. Це не хаотична, а гарно продумана та збалансована робота, ми, наче гарний автомобіль – рухаємося вперед!

Чи потягне команда УПЛ? Те, що ми там поштовхаємося, це точно. Вимоги керівництва незмінні – вирішити завдання виходу в еліту", – цитує Кривенцова офіційний сайт харків'ян.

Нагадаємо, після 15-ти турів Металіст 1925 посідає у турнірній таблиці Першої ліги п'яту сходинку, набравши 25 очок. Від лідера – Агробізнеса – підопічних Кривенцова відділяє 6 пунктів.

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