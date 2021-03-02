Наречена центрбека Шахтаря Валерія Бондаря працює ведучою програми "Футбольний формат", а тепер ще й стала амбасадором Металіста 1925.

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"Друзі, ну що ж... Хочу вам офіційно повідомити про те, що тепер я і амбасадор ФК Металіст 1925. Відтепер я буду представляти клуб в медіапросторі та на публічних заходах, сприяти популяризації команди серед вболівальників і створювати крутий контент. Коли я кажу, що далі більше, я не обманюю. Думаю, ви це вже і самі зрозуміли", – написала Савіна в Instagram, прикріпивши кілька гарячих фото у формі Металіста 1925.

Додамо, що наразі харків'яни йдуть на п'ятій сходинці Першої ліги – до зони підвищення в еліту всього три очки.

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