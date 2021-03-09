Главный тренер Металлиста 1925 Валерий Кривенцов уверен, что у команды есть все для выхода в высший дивизион.

"У нас в команде сейчас очень хороший микроклимат, мы планомерно делаем все, чтобы стать еще сильнее. Это касается всего клуба, не только на футбольном поле, ведь есть много людей, которые занимаются обеспечением команды и всем остальным.

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Они делают все, чтобы стать сильнее на всех уровнях. Это не хаотичная, а хорошо продуманная и сбалансированная работа, мы, как хороший автомобиль – движемся вперед!

Потянет ли команда УПЛ? То, что мы там потолкаемся, это точно. Требования руководства неизменны – решить задачу выхода в элиту", – цитирует Кривенцова официальный сайт харьковчан.

Напомним, после 15-ти туров Металлист 1925 занимает в турнирной таблице Первой лиги пятую строчку, набрав 25 очков. От лидера – Агробизнеса – подопечных Кривенцова отделяет 6 пунктов.

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