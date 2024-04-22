Оболонь і Металіст 1925 у матчі 25-го туру УПЛ 2023/24 переможця не визначили (1:1). Звіт читайте на "Футбол 24".

Поєдинок мав величезне значення для обох команд. Оболонь трималася у зоні перехідних матчів, маючи відрив від зони прямого вильоту всього у два очки. Там засів Металіст 1925, який не знав перемог протягом 12-ти турів. Звісно ж, нічия не влаштовувала харків'ян, та і для киян вона була невигідною.

"Пивовари" здивували вболівальників стартовою 30-хвилинкою з раннім голом. Його на 9-й хвилині провів Черненко, який запустив шедевральну ракету з 30-ти метрів у праву дев'ятку – Мозіль не мав шансів. 0:1!

Ще за п'ять хвилин Руслан міг оформити дубль, прямим ударом зі стандарт поціливши в дальню стійку. Подальший кутовий завершився замиканням Лук'янчука (Мозіль парирував). На 17-й з дистанції непогано стріляв Мороз (над поперечкою). На 29-й же хвилині кияни налякали пострілом зблизька – це Грисьо дістав подачу на правий кут воротарського й скинув її на ближню, а Краснопір з метру пробив повз ворота.

Лишень після цього Оболонь заспокоїлась, переставши загострювати у першому таймі. Зате прокинувся Металіст, який мав зрівнювати рахунок до перерви. Так, на 32-й хвилині шикарне закидання від Габі (тобто від Габелка) вивело Юсова віч-на-віч з Федорівським, однак Дмитро пробив у голкіпера. На 37-й же Федорівський вийшов на перехоплення скидки, але зіткнувся з Борячуком і втратив м'яч – втім, Андрій не зміг влучити у порожні!

Крім того, у компенсований час Імереков замикав подачу з кутового. Федорівський спіймав сферу на лінії воріт. Зрештою, свисток арбітра відправив команди відпочивати. Оболонь мінімально вела в рахунку, що означало катастрофу для Металіста 1925 – харків'яни відставали від зони плей-офф на п'ять очок.

На початку другого тайму вболівальники побачили аж чотири топ-моменти. Металіст 1925 був гострішим. На 49-й хвилині Сидоров зачепився за крос і другим дотиком пробивав з центру штрафного. Вийшло занадто слабко. На 53-й же Сидоров замикав навіс Капінуса на лінію воротарського, завдавши удару головою – Федорівський врятував "пивоварів".

Ще за дві хвилини простріл Жичикова завершився відскоком на ногу Імерекову. Максим бахнув метрів з десяти у майже порожні ворота, але запустив сферу по горобцях. Оболонь огризнулась лишень дальнім пострілом Черненка – над поперечкою. Зрештою, тиск Металіста 1925 приніс успіх на 67-й хвилині: Жичиков виконав подачу з правого флангу, а Сидоров відклеївся від захисника й замкнув головою – 1:1!

На 70-й же хвилині свіжий Арі міг вивести харків'ян уперед, продершись до центру штрафного, однак його подальший удар пройшов над воротами. Ще за дві хвилини бразилець запустив комбінацію з вриванням Юрченка на правий край, звідки пробивав Юрченко – Федорівський парирував.

Втім, Оболонь не збиралася так просто віддавати перемогу. На 83-й хвилині підопічні Валерія Іващенка могли забивати вдруге зусиллями Краснопіра – Олег замикав подачу на ближню, влучивши у штангу! Ну а на 88-й Мединський прибіг на дальню стійку, замкнувши крос з правого флангу. М'яч пролетів над воротами!

Зрештою, фінальний свисток зафіксував результативну нічию. У матчі з 36 ударами на дві команди. Для нейтральних фанів – круто, а от для Оболоні й Металіста 1925 результат провальний. Кияни залишились у чотирьох очках від рятівної 12-ї позиції, а харків'яни тримаються в зоні прямого вильоту. До зони плей-офф бракує одного залікового балу.

Минай розписав нічию з Рухом, втративши шанс покинути дно таблиці