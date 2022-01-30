Металіст 1925 та Інгулець синхронно програли балканцям
Клуби УПЛ провели не дуже насичений день. Лише Металіст 1925 та Інгулець зіграли товариські матчі.
Товариські матчі
Металіст 1925 – Войводина – 2:3
Голи: Задерака 51, Кравченко 61 (пен) – Човіч 40, Жукіч 48, Матіч 70 (пен)
Інгулець – ЦСКА 1948 – 1:2
Голи: Головкін, 43 – Колєв, 10, Русєв, 30
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Суперниками українських клубів стали команди з Балканського півострова. Інгулець програв відвертому середняку чемпіонату Болгарії – ЦСКА 1948. Металіст 1925 був близьким до камбеку проти четвертої команди Суперліги Сербії, але Войводина таки зуміла забити переможний гол.
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