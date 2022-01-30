Вже завтра, 31 січня, розпочнеться другий тренувальний збір Динамо, який триватиме до 10 лютого. На турецькій землі за цей період чинні чемпіони України планують провести сім спарингів.

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Мірча Луческу вирішив дати шанс двом футболістам із Динамо U-19. Йдеться про голкіпера Іларіона Тугая і півзахисника Олександра Яцика. Цю інформацію повідомили коментатори матчу молодіжки киян проти збірної Іраку U-20 (3:0) на офіційній сторінці клубу в YouTube.

Нагадаємо, що другий збір пропустить голкіпер Динамо Руслан Нещерет, який отримав травму голови. Вочевидь, його і замінить Тугай. Водночас Самба Діалло виклик не отримав. Уболівальники киян давно хочуть бачити юну зірочку з першою командою, але тренерський штаб поки ігнорує сенегальця.

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