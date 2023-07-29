Металіст 1925 в рамках 1-го туру УПЛ 2023/24 зіграє з Шахтарем. Анонс і прогноз на матч читайте на "Футбол 24".

Шахтар знову починає сезон із тривожними відчуттями. Рік тому "гірники" втратили більшість легіонерів і тренера – довелося екстрено збирати команду й підписувати коуча, у якого із досвіду були тільки Карпати, провал у Загребі й хороша робота в СК Дніпро-1. Нині ж донеччани стартують із сумнівним кадровим підсиленням і ще більш неоднозначним тренером.

Патрік ван Леувен вразив у Зорі, здобувши бронзові медалі УПЛ, до останнього претендуючи на ЛЧ й чемпіонство. Луганці регулярно били топів і демонстрували ефектний футбол, з надзвичайно ефективним пресингом і осмисленою грою від контратак. При нідерландському коучі розквітнули Русин, Бражко, Герреро, Батагов і Данченко – тобто, і молоді гравці, і легіонери, і ніби-то списані в минулому.

Новий сезон Патрік ван Леувен розпочне в статусі головного тренера Шахтаря. З одного боку, підписання логічне – він був найкращим спеціалістом на українському ринку, а до того ж знайомий з клубом. Наприкінці "нульових" Патрік працював директором донецької академії. Втім, екс-наставник Зорі явно був не у пріоритеті "гірників", а відставка Йовічевіча після чемпіонства створила для його наступника неприємний фон.

У ван Леувена немає великого тренерського досвіду. До Шахтаря він працював тільки з Маккабі та Зорею. Втім, найбільше питань викликає його стиль робот з луганцями – це була гра від контратак, причому команда не цуралася прагматичної роботи в низькому блоці з лонгболами на фланги. Очевидно, що в Шахтарі грати так доведеться тільки в ЛЧ, однак і в цьому плані все тривожно.

Спаринги у Нідерландах вразили неприємними результатами. Спочатку були 3:3 з Утрехтом, далі сталися 0:5 від АЕКа й 0:3 від Аякса, а завершились збори перемогою над Утрехтом (4:2). Робити далекоглядні висновки по цих матчах не слід – там грали не зовсім основні склади й було багато експериментів, однак неможливість діяти в центрі без Степаненка була помітною. Крім того, не вистачало сильного лівого фулбека.

Між тим, команда отримала доволі неоднозначне підсилення. На позицію лівого захисника придбали 21-річного Педріньйо, у якого за плечима всього 22 матчі в Бразилії (більшість – у чемпіонатом штату). На лівий фланг атаки взяли 18-річного Невертона з молодіжки Сан-Паулу, а в конкуренцію Степаненку підписали 19-річного еквадорця Кастільйо з ЛДУ Кіто.

Вік і досвід футболістів говорять самі за себе. Педріньйо при цьому став фігурантому гучного скандалу, ризикуючи потрапити за ґрати у Бразилії.

При цьому Шахтар продав Михайліченка, а Джурасек пішов вільним агентом. А ще клуб може продати Трубіна. Чи вистачить класу й ресурсів донеччанам для захисту чемпіонства? Це – одна з головних інтриг сезону.

У першому турі УПЛ "гірники" отримали "солодку булочку". Металіст 1925 уникнув вильоту лишень в останньому турі попереднього сезону, а у нинішньому отримав скромне підсилення. Скромне, але перспективне.

Новачками харків'ян стали опорник Юсов, форвард Сидоров і вінгер Арі Моура. Перший був гравцем ротації у Чорноморці, забивши аж 4 голи, а другий круто проявив себе у запорізькому Металурзі (11+3 у 22 матчах) – за Олексія заплатили не менше 100 тисяч доларів. В тактичному плані це дуже перспективний футболіст.

Головним же здобутком "жовто-синіх" стала відсутність критично важливих втрат. Для УПЛ це надзвичайно круто. Команду покинули лишень Шершень, Пономар, М. Коваленко та Юрій Потімков – навряд чи ці прізвища про щось вам говорять, та і перейшли вони в клуби ПФЛ. Подивимось, чи вистачить такого підходу для виживання у еліті.

Кадрова ситуація

Травмовані: Степаненко, Петряк, Швед

Дискваліфіковані: Габелок – Ракіцький, Корнієнко, Назарина, Трубін

Орієнтовні склади на матч Металіст 1925 – Шахтар

Металіст 1925: Мозіль – Жичиков, Курило, Безуглий, І. Коваленко – Мартинюк, Юсов, Д. Кравченко – Русин, Чирук, Ременюк

Шахтар: Різник – Гочолейшвілі, Бондар, Матвієнко, Педріньйо – Бондаренко, Судаков, – Кащук, Криськів, Зубков – Траоре

Прогноз "Футбол 24" – 0:2

Попередній сезон тако починався матчем з Металістом 1925, шокувавши нульовою нічиєю. Щоправда, тодішня харківська команда була дещо іншою, і очолював її Валерій Кривенцов. Навесні ж "жовто-синіх" порвали з рахунком 7:0. Такого розгрому ми сьогодні не очікуємо, але за літо Металіст 1925 не став значно сильнішим.

Ставимо на перемогу Шахтаря, але просто донеччанам не буде. Взнаки має датись відсутність низки лідерів, серед яких найбільш важливою є дискваліфікація Ракіцького (він сильно допомагав у справі розкриття "автобусів") та Степаненка (Тарас створює баланс). Розгрому не станеться.