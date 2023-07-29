Рух в рамках 1-го туру УПЛ 2023/24 зіграє проти Зорі. Анонс і прогноз на матч читайте на "Футбол 24".

Рух у період літнього міжсезоння поводився дуже гучно, лобіюючи власне бачення УПЛ ТБ. Зрештою, львів'яни створили окреме УПЛ ТБ для себе, на власному ютуб-каналі. Нічого нового.

На трансферному ж ринку "жовто-чорні" майже ніяк себе не проявили. Команда орендувала Романа Михайліва з Динамо і... все. Ну, майже все. Головним підсиленням стало повернення Сича з оренди в Кортрейку. Зате й серйозних втрат не було – табір рухівців покинули Жефферсон Вінісіус та Веремієнко.

Віталій Пономарьов же отримав у свій тренерський штаб двох нових асистентів. Геннадій Щекотілін очолював академію Чорноморця й тренував молодіжку СК Дніпра-1, а Артем Яшкін працював у академіях Динамо й Руха. Перший відповідатиме за відеоаналіз, другий – за індивідуальну роботу з футболістами.

У Зорі з тренером все набагато цікавіше. Патрік ван Леувен пішов на підвищення у Шахтар, а замість нього луганців очолив Ненад Лалатовіч. За 12 років він встиг змінити команду аж 19 разів, іноді працюючи кілька місяців або навіть 16 днів.

Коуч славиться емоційністю й не любить скромності – Ненад заявив журналістам, що із 500 матчів виграв кожний другий, чим не може похизуватись жоден сербський тренер.

На практиці все не так однозначно, але то таке. Зате Лалатовіч, на відміну від багатьох своїх співвітчизників, заявляє про віру в українську армію, зізнається у любові до України (він колись тут грав) і бажає попрацювати тут до кінця війни – і потім ще 10 років. Взагалі, з Ненадом вболівальники не занудьгують – та і на полі, в теорії, все мало б бути весело, адже серб хоче ставити атакувальний футбол.

А от чи вийде в нього? Тут виникають великі сумніви. Зоря втратила майже всіх провідних футболістів. Бражко повернувся в Динамо, Булеца поїхав у Заглємбе, Шахов відправився у Тобол, а в лазареті залишаються Данченко, Бутко, Герреро, Чурко, Кирюханцев і Мацапура.

Підсилення поки виглядає скромно. Замість Бражко прийшов Яцик, Вікентій Волошин замінить Булецу, а Боль посилить центр оборони – всі вони орендовані з динамівської U-19. Також вдалося підписати бразильського центрбека Жордана, вінгера Головкіна з Інгульця й нападника Бугая зі Львова. З оренди повернули Алефіренка, у якого був потужний сезон за Чорноморець.

Трансферна кампанія виглядає доволі неоднозначно, але це лишень розмови. Все покаже футбольне поле. У матчі проти Руха луганці мають чудову можливість розвіяти сумніви.

Кадрова ситуація

Травмовані: Данченко, Бутко, Герреро, Чурко, Кирюханцев, Мацапура (Зоря)

Дискваліфіковані: –

Орієнтовні склади на матч Рух – Зоря

Рух: Паньків – Сич, Слюбик, Дідик, Лях – Підгурський, Сапуга – Соломон-Отабор, Мисик, Руніч – Климчук

Зоря: Сапутін – Вантух, Імереков, Батагов, Снурніцин – Яцик, Дришлюк – Русин, Волошин, Алефіренко – Нагнойний

Прогноз "Футбол 24" – 1:1

Перший матч сезону, в якому важко визначити фаворита. Букмекери впевнені у Зорі, але це той випадок, де контори можна обіграти.

Луганці сирі й незіграні, чого не скажеш про Рух. При цьому львів'яни славляться вмінням затягувати суперника в трясовину й гостро контратакувати. Підопічні Ненада Лалатовіча точно надаватимуть простір, а от здатність розкривати "автобуси" викликає питання. Чомусь є відчуття, що у цьому матчі буде нічия.

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