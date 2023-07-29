"На жаль, цей сезон починається без мене. Апендицит прийшов несподівано... Новий план Бога, треба йому довіритись! Далі – більше", – написав Судаков на своїй сторінці у соціальній мережі Instagram.

Судаков отримав культовий номер у Шахтарі – хавбека вже сватають у топ-клуб

До слова, у минулому сезоні Георгій був надзвичайно важливим гравцем команди, увійшовши в трійку футболістів донеччан, які провели на полі найбільше часу. Судаков в рамках УПЛ забив 5 голів та віддав 8 асистів, що неабияк допомогло "гірникам" здобути чемпіонський титул.

Нагадаємо, Шахтар вже сьогодні, 29 липня, стартує у новому сезоні УПЛ виїзним матчем проти Металіст 1925. Початок зустріч о 17:00.

Металіст 1925 – Шахтар: анонс матчу УПЛ