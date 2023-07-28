Обидва гравці українських команди стали фігурантами кримінальної справи в Бразилії. Про це повідомляє Globo.

Шахтар оголосив про підписання бразильця зі сумнівною репутацією

Педрінью та Сідклея звинувачують у порушенні правил про ставки у букмекерських конторах та махінаціях у бразильському футболі. Обвинувачення наполягає, що футболісти навмисне впливали на хід зустрічі на користь букмекерів.

Під підозрою, окрім двох представників українських клубів, опинилися низка інших футболістів. Наразі бразильська прокуратура розглядає ймовірність превентивного відсторонення всіх спортсменів. Згідно з законодавством країни за порушення передбачено покарання від 2 до 6 років ув'язнення.

Педрінью нещодавно приєднався до Шахтаря. Гравець своєї провини не визнає. А захисник Динамо Сідклей наразі виступає за ЦСКА 1948 Софія.

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