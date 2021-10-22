Металіст 1925 не залишив живого місця на Інгульцю в 12-му турі Прем'єр-ліги. Дивіться відео голів та огляд найцікавіших моментів зустрічі на Футбол 24.

Харків'яни наприкінці першого тайму відкрили рахунок шедеврально: Батюшин на лінії штрафного зустрівся з м'ячем, обробив його і вдарив у ближню дев'ятку. Подвоїв перевагу Металіста 1925 Западня.

Металіст 1925 розтрощив Інгулець – харків'яни продовжили переможну серію та встановили рекорд

Довести рахунок до розгромного судилось Марлісону. Бразилець не без фарту пройшов єдиного оборонця та покотив круглого у дальній кут. Жирну крапку поставив Криськів, до двох асистів додавши ще й гол. Металіст 1925, вперше в історії забивши 4 м'ячі в УПЛ, набрав 19 очок та піднявся на 7 місце, Інгулець з вісьмома пунктами завис над зоною вильоту.